The Rock ha rivelato di essere a lavoro su Black Adam dal 2008

In un recente video condiviso su Instagram nel quale si riprende durante una pausa dagli allenamenti per parlare con i suoi fan, Dwayne 'The Rock' Johnson ha rivelato di essere a lavoro su Black Adams da oltre dieci anni.

Nel filmato, che come al solito potete trovare sulla pagina Instagram della superstar o più comodamente in calce a questo articolo, l'interprete del personaggio DC Films che debutterà prossimamente nello spin-off di Shazam! ha dichiarato:

"Abbiamo iniziato a parlare di un film su Black Adam nel 2008, quindi capirete che questo film ha richiesto una grande pazienza da parte di tutti noi. Sono un uomo molto diverso e un attore diverso rispetto a quello che ero dieci anni fa."

Johsnon aggiunge anche che la lunga attesa è valsa la pena, e ancora una volta ha confermato che Black Adam sarà una storia di origine per il celebre antieroe DC Comics. Johnson ha anche fatto un paragone con Superman, spiegando che questo personaggio ha una bussola morale molto diversa rispetto a quella di Clark Kent, perché il suo approccio nel trattare con i nemici è quello "di strapparti subito a metà, letteralmente".

La distribuzione di Black Adam è attualmente fissata per il 22 dicembre 2021. La regia è affidata a Jaume Collet-Serra, mentre la fotografia sarà curata Lawrence Sher, acclamato dop di Joker, che in una recente intervista ha promesso che Black Adam reinventerà il cinecomic.