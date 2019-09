The Rock risponde all'invito dei fratelli Russo... al Fantasy Football

La stagione del football americano è iniziata, e con essa anche quella del Fantasy Football, il popolare gioco, imparentato col nostro Fantacalcio, che cattura milioni di appassionati. Tra questi anche personaggi del mondo dello spettacolo, come i fratelli Russo, che hanno dato vita a una Lega di Supereroi.

A quanto pare il loro campionato, cui partecipano soprattutto attori e altre figure legate al Marvel Cinematic Universe, potrebbe accogliere presto anche una star del cinema e del wrestling come The Rock.

Tutto nasce da un post su Twitter. Nello scorso weekend, il campionato di fantasy Football dei fratelli Russo prevedeva la sfida tra Ryan Reynolds e Karen Gillan. I due hanno pubblicato una serie di tweet in cui battibeccavano a suon di insulti e minacce - ovviamente per scherzo - dando vita a esilaranti siparietti. Dwayne Johnson è intervenuto ritwittando un video dell'attore di Deadpool e scrivendo: "A gennaio inizierò a girare un film con questo signore. Quanto ci divertiremo."

All'inizio del prossimo anno, infatti, partiranno le riprese di Red Notice, in cui Dwayne Johnson e Ryan Reynolds saranno affiancati da Gal Gadot. A questo punto è arrivato un commento dall'account ufficiale dei Russo Brothers, i registi di Avengers: Endgame. "Dwayne, c'è sempre posto nel prossimo campionato per un supereroe nella vita reale."

La risposta di The Rock non si è fatta attendere: "Non minacciatemi di farmi divertire, signori. Sono pronto a rombare."

Dovrà aspettare fino all'anno prossimo, quindi, ma il divertimento è assicurato, per i giocatori e per chi seguirà le vicende della Lega attraverso i social.

Sempre a proposito di Avengers: Endgame, nei giorni scorsi c'è stato il compleanno di Gwyneth Paltrow, che ha ricevuto gli auguri di Robert Downey Jr, suo partner nel MCU.