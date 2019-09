The Rock ringrazia Vin Diesel e pone fine alla faida: Hobbs tornerà in Fast & Furious?

Con 752 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e un budget di 200 milioni (marketing escluso), Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham si è rivelato un enorme successo in quanto primo spin-off della saga e anche molto diverso dalla serie madre, il che ha spinto The Rock a parlarne via Instagram.

Ringraziando come sempre su tutti e prima di tutto i fan per aver reso il film diretto da David Leitch un successo (cosa non scontata), The Rock è passato poi a ringraziare un po' a sorpresa Vin Diesel in quanto produttore della saga di Fast & Furious (di cui è anche protagonista), elogiandolo per averlo sostenuto nel corso dello sviluppo e anticipando un po' velatamente il ritorno di Luke Hobbs nella serie principale. Questo, di base, sembra aver messo fino alla faida che va avanti da Fast & Furious 8.



Ha detto Johnson nel video: "Voglio solo dirvi grazie, ragazzi. Grazie davvero. Avete reso ufficialmente Hobbs & Shaw non solo un enorme successo globale, ma avete anche contribuito a consentire un'espansione dell'universo narrativo di Fast & Furious. Ringrazio il mio team, la produzione e tutta la squadra e per ultimo - ma non meno importante - anche mio fratello Vin Diesel per il grande supporto dato a Hobbs & Shaw".



Al che The Rock si è messo a riflettere sul suo ingrasso in Fast & Furious 5, otto anni fa, voluto proprio da Diesel: "Sai benissimo che è stata una cavalcata selvaggia, la nostra, e questo a partire da dieci anni fa, quando abbiamo parlato e tu mi hai invitato nella grande famiglia di Fast & Furious. Sono davvero grato per quell'invito e, come sapete, il mio obiettivo in tutti questi anni è sempre stato quello di ampliare ed elevare il franchise nel miglior modo possibile. E ora eccoci qui, dieci anni dopo, con questa espansione di grande successo. L'abbiamo fatta nel modo giusto, nel modo più intelligente e anche grazie al tuo sostegno, fratello".



Alla fine l'occhiolino (letterale) a Vin e ai fan: "E ovviamente tutte le strade portano nella stessa direzione... ci vediamo presto, Toretto".