The Rock dal ring al grande schermo: la scalata al successo della star di Black Adam

Tutti conoscono The Rock: la star di Black Adam è ad oggi uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, grazie alla partecipazione di più di un film di successo e alla sua capacità di suscitare immediata simpatia negli spettatori. Ma quanti conoscono tutte le fasi della carriera di Dwayne Johnson?

Nato ad Hayward, California, il 2 maggio del 1972, il nostro trascorre l'infanzia in Nuova Zelanda: qui si avvicina al mondo dello sport praticando il rugby, passando poi al football una volta trasferitosi negli Stati Uniti durante gli anni del liceo. Ingaggiato dall'Università di Miami, il povero Dwayne s'infortuna prima di poter partecipare ai draft NFL: da qui la decisione di lasciar perdere la palla ovale e dedicarsi al wrestling, seguendo le orme del padre lottatore.

Il debutto in WWF avviene nel 1996, mentre l'anno successivo si registra il passaggio ufficiale al nome The Rock: l'ascesa all'Olimpo del wrestling avviene piuttosto rapidamente, tra scontri con leggende come The Undertaker e Kane e un titolo mondiale conquistato nel giro di pochissimo tempo. Il mondo del wrestling, però, comincia a star stretto a Dwayne.

Le prime proposte dal mondo del cinema arrivano nel 2000: si tratta di film come Longshot e serie TV come That 70's Show, ma la consacrazione avviene con il ruolo da protagonista ne Il Re Scorpione (2002) e con il successivo Il Tesoro dell'Amazzonia (2003). Da qui in poi, la strada per conquistare Hollywood è spianata: Johnson comincia a ricevere sempre più offerte, tra Viaggio nell'Isola Misteriosa e Fast & Furious 5, fino ad arrivare a successi come Jumanji ed Oceania.

Incoronato attore più pagato di Hollywood nel 2019, il nostro Dwayne decide quindi di dire definitivamente addio al wrestling: il richiamo del grande schermo diventa sempre più ammaliante, tra un Jungle Cruise con Emily Blunt e i durissimi allenamenti per Black Adam. Cosa ne dite? Preferite il The Rock wrestler o il Dwayne Johnson attore? Una cosa è certa: della star di Jumanji sentiremo parlare per un bel po' di tempo ancora!