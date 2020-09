The Rock: rimasto chiuso in casa, per andare a lavoro ha sfondato il proprio cancello

Il lavoro è prezioso e il tempo ancora di più, e il tutto è amplificato se sei Dwayne 'The Rock' Johnson, fra le star hollywoodiane più impegnate e richieste sul set: quindi cosa fare se un temporale fa saltare la corrente e blocca il cancello, impedendoti di uscire?

Lo si tira giù, evidentemente, o almeno così funzionano le cose nell'universo di Dwayne Johnson: l'attore di Black Adam e Red Notice ha testimoniato l'impresa sulla sua pagina ufficiale di Instagram, prima con una fotografia e poi con i video della sicurezza che hanno mostrato gli addetti ai lavori arrivare sul posto quando ormai era troppo tardi e l'unica cosa rimasta da fare era portare via le macerie.

"Ammetto che non è stato il mio momento migliore, ma un uomo deve andare a lavorare. Abbiamo riscontrato un'interruzione di corrente a causa di forti temporali, che hanno impedito l'apertura del mio cancello principale. Ho provato a escludere il sistema idraulico per aprire i cancelli, cosa che di solito funziona quando viene a mancare l'alimentazione, ma questa volta non è stato così. Ho fatto alcune chiamate per vedere quanto velocemente avrei potuto ricevere assistenza, ma non potevo aspettare i 45 minuti richiesti. Sapevo di avere centinaia di membri della troupe di produzione che aspettavano solo me per iniziare la nostra giornata, quindi ho fatto quello che dovevo fare. Ho spinto, tirato e strappato completamente il cancello dal muro di mattoni, reciso l'idraulica d'acciaio e gettato sull'erba. Il mio team di sicurezza è stato in grado di incontrare il tecnico del cancello e i saldatori circa un'ora dopo - e apparentemente erano 'increduli e altrettanto spaventati' per come l'ho strappato. Non è il mio momento migliore, ma dovevo andare a lavorare. E io sono al cento per cento pronto per essere BLACK ADAM".

