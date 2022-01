The Rock: 'Quello per Black Adam è stato l'allenamento più duro della mia vita'

Siamo finalmente nel 2022, un anno pieno zeppo di cinecomic, tra cui alcuni dei titoli DC più attesi, da The Batman a The Flash e, ovviamente, Black Adam. E proprio di quest'ultimo e di quanto sia statuo arduo allenarsi per il ruolo del protagonista ha parlato Dwayne "The Rock" Johnson in una recente intervista.

L'interprete di Black Adam ed ex-campione del mondo di wrestling Dwayne Johnson non si direbbe affatto bisognoso di particolari allenamenti per mettere su muscoli, eppure l'attore ha affermato di essersi allenato come un matto in vista del suo debutto al cinema nei panni del supereroe DC.

"L'allenamento he abbiamo sostenuto per questo film è stato il più arduo della mia vita" ha rivelato ai microfoni di Men's Journal.

Forse anche perché "Ho iniziato ad allenarmi per Black Adam quando sono uscito dal grembo materno. Credo di essere nato per interpretare questo personaggio" come dichiara poco dopo?

"Ma davvero, questo progetto è stato con me per 10 anni ormai. Tutto è iniziato quando abbiamo cominciato a raccogliere materiale e si è sviluppato in quello che è oggi. E una volta che la data d'inizio è stata concordata dalla nostra compagnia di produzione, la Seven Bucks, e il resto del team, Warner Bros. e DC Comics, ho iniziato a strutturare un programma d'allenamento esaustivo con il mio coach Dave Rienzi. Volevo arrivare a girare nella miglior forma della mia carriera" aggiunge poi, e conclude utilizzando la tagline del film "Ve lo prometto, la gerarchia del potere ne DC universe sta per cambiare".