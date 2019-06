The Rock pubblica su Instagram il nuovo spot di Hobbs & Shaw

Neanche il tempo di riprendere fiato dopo la visione del precedente e adrenalinico spot di Hobbs & Shaw, che la star del film Dwayne 'The Rock' Johnson è comparso sulla propria pagina Instagram per condividere un altro filmato promozionale per lo stand-alone della saga di Fast & Furious.

L'attore ha accompagnato il post con una didascalia, nella quale ha scritto:

"Per la più grande prova di forza che il franchise FAST & FURIOUS abbia mai visto, ho voluto affidare la mia legittima famiglia ai miei fratelli. Orgoglioso di mio cugino @romanreigns e del suo debutto come attore - un lavoro fantastico. È uno degli uomini più gentili che potreste mai incontrare ... ma se fate gli stronzi vi strappa la faccia!"

Insomma, toni come sempre pacati e all'insegna della gentilezza.

Il cugino di The Rock Roman Reign si è unito a Hobbs & Shaw a gennaio, dopo aver sconfitto un'improvvisa leucemia che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene della WWE, sui cui palcoscenici aveva ottenuto la fama mondiale.

Nel cast del film, lo ricordiamo, oltre a Jason Statham vedremo anche Idris Elba, Vanessa Kirby e Eiza Gonzalez. Hobbs & Shaw è diretto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) e arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 8 agosto.