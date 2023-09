The Rock, quali sono i prossimi progetti di Dwayne Johnson?

Quali sono i prossimi progetti di The Rock? Ecco una lista di tutti i film in uscita con protagonista il mitico Dwayne Johnson, una delle superstar hollywoodiane più famose e pagate al mondo.

Il primo appuntamento da fissare sul calendario è il nuovo film di Prime Video Red One, commedia action natalizia che a dire la verità non ha ancora una data d'uscita specifica ma che è attesa per un debutto sulla piattaforma di streaming on demand intorno al periodo di Natale. Poco si sa sulla trama, ma è stato reso noto che con Red One Dwayne Johnson diventerà l'attore più pagato della storia, ben 50 milioni di dollari per un singolo film (senza i proventi dei bonus legati al box office).

Un altro progetto in via di sviluppo - e arrivato letteralmente a sorpresa - è il nuovo spin-off di Fast & Furious Luke Hobbs, che farà da ponte tra gli eventi di Fast & Furious 10 e quelli del capitolo finale della saga Fast & Furious 11 e che prenderà il via dopo la scena post-credit di Fast X, con Luke Hobbs preso di mira dal nuovo villain Dante. Alla luce di questo nuovo film, mettiamo in conto anche una futura apparizione di The Rock in Fast & Furious 11.

Tra gli altri progetti in sviluppo, dei quali però al momento si hanno pochissime se non zero informazioni, citiamo anche il remake live-action di Oceania, nel quale The Rock riprenderà il ruolo che interpretò come doppiatore nel Classico Disney, i sequel di Red Notice, due nuovi capitoli al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds per ampliare la storia del film Netflix più visto di sempre, un sequel di Jungle Cruise, di nuovo al fianco dell'amica Emily Blunt e il tanto atteso Jumanji 4, terzo capitolo della saga sequel del Jumanji originale.

Per finire, da citare anche il remake di Grosso guaio a Chinatown, il sequel di San Andreas e The King, un biopic su Re Kamehameha che racconterà la sua missione alla fine del XVIII secolo per unire le isole delle Hawaii.