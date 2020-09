The Rock, il produttore di Black Adam ricorda un momento toccante tra l'attore e Stan Lee

A legare Dwayne "The Rock" Johnson al mondo dei supereroi non è solo il film DC di cui è protagonista, Black Adam, ma anche un bellissimo ricordo del leader creativo della Marvel, Stan Lee.

Ai microfoni di Variety, Hiram Garcia ha parlato di Black Adam, Jungle Cruise, ma anche di un ricordo dal particolare valore sentimentale che riguarda The Rock e il compianto Stan Lee, incluso nel libro scritto dallo stesso Garcia "The Rock: Through the Lens, His Life, His Movies, His World".

"Una delle storie che preferisco che lo riguardano e che sono stato in grado di catturare è quella con Stan Lee, prima della sua scomparsa" racconta "Erano passati anni dalla prima volta che si erano visti, ma Stan era una delle leggende nel business che quando Dwayne arrivò a Hollywood, lo accolse a braccia aperte e ripose davvero molta fiducia in lui, e in ciò che avrebbe potuto fare. Stan pensava che Dwayne avesse tanto da offrire a questo business".

E continua, offrendo maggiore contesto per la foto che vedete anche in copertina: "Questa foto è stata scattata molti anni dopo il loro primo incontro, al Comic-Con di Stan a Los Angeles, dove avevamo presentato dei filmati dal nostro film, Rampage, e la notizia che Dwayne sarebbe stato Black Adam nel mondo DC era già nota. È stato davvero un momento toccante, con Stan che disse 'Ho sempre saputo che saresti diventato ciò che sei diventato'".

The Rock indosserà finalmente il mantello di Black Adam sul grande schermo nel 2022.