The Rock prende moglie: si è sposato in gran segreto alle Hawaii

Pur essendo una delle persone più indaffarate di Hollywood, Dwayne "The Rock" Johnson - in questi giorni al cinema con Hobbs & Shaw - è riuscito a trovare un po' di tempo libero nel fine settimana per qualcosa di davvero importante: ha infatti sposato la sua fidanzata Lauren Hashian.

La cerimonia è avvenuta in gran segreto, senza essere preceduta da alcun annuncio ufficiale, alle Hawaii. L'attore ha preferito rendere pubblica la notizia a cose fatte, dopo le nozze, postando una foto su Instagram.

L'immagine è accompagnata da una didascalia che recita semplicemente "Sì, lo vogliamo", la data e il luogo del matrimonio (18 agosto 2019, Hawaii) e Pōmaikaʻi, formula hawaiana di benedizione.

Dwayne Johnson e Lauren Hashian stanno insieme da diversi anni e hanno già due figlie, Jasmine di tre anni e Tia di uno. The Rock ha anche un'altra figlia, la diciottenne Simone, dalla sua ex moglie Dany Garcia. I due sono stati sposati dal 1997 al 2007 e in seguito hanno mantenuto buoni rapporti.

L'attore, che vedremo a dicembre in Jumanji: The Next Level, aveva recentemente dichiarato a Entertainment Tonight di riferirsi a Lauren come a sua moglie. "Così quando succede un sacco di gente mi chiede: Oh, allora ti sei sposato? E io rispondo: No, calma. Non abbiate fretta."

Adesso però è arrivata anche l'ufficialità, come i tanti messaggi di auguri su Instagram da parte di VIP e colleghi come Karen Gillan e Kevin Hart (co-protagonisti di Jumanji), Tom Brady, Jessica Chastain, Lindsay Vonn e Jay Glazer.

