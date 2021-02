The Rock premiato dalla Hollywood Critics Association: 'La sua voce fa la differenza'

La Hollywood Critics Association ha premiato la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson con il Trailblazer Award, riconoscimento pensato per celebrare attori e registi impegnati in campo umanitario e sociale.

"Dwayne Johnson incarna tutto ciò che rappresenta il nostro Trailblazer Award. Si occupa delle molte cose di questo mondo che contano davvero e usa la sua voce per fare del bene nel momento più necessario", ha annunciato in una dichiarazione il presidente della HCA Scott Menzel.

Dal canto suo The Rock si è detto grato del riconoscimento ricevuto, e lo ha simbolicamente accettato tramite un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: "Questo riconoscimento è molto speciale per me e sono profondamente più che onorato e grato di ricevere questa menzione dalla Hollywood Critics Association. Nel corso della tua carriera, speri di riuscire ad avere un piccolo impatto con ciò che fai: con ciò che sei fortunato ad avare provi a fare del bene alle persone e speri di rendere migliore la loro vita, anche di poco. Sono davvero onorato e anche molto commosso da questo riconoscimento, che arriva da parte di questo particolare gruppo di amici con cui ho avuto il privilegio crescere in tutti questi anni. Grazie".

Ricordiamo che The Rock prossimamente sbarcherà su Netflix con il nuovo film Red Notice, il cui cast include anche Gal Gadot e Ryan Reynolds, mentre si prepara alla riprese del nuovo DC Films Black Adam.