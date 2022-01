The Rock possiede un teschio di T-Rex? Ecco la risposta dell'attore ai rumor

La star di Black Adam, Dwayne Johnson, è davvero molto attiva sui social. Tra i vari post, come quello di auguri alla madre, The Rock ha deciso anche di scrivere due parole in riferimento a un rumor che gira nelle ultime ore, secondo il quale l'attore sarebbe in possesso di un vero teschio di tirannosauro Rex.

Il rumor è nato da un collegamento dell'attore nel corso del Monday Night Football. Johnson, infatti, chiamava dal suo ufficio, e i presentatori hanno fatto subito notare gli esotici pezzi di arredamento presenti in quel luogo. Tra questi anche un apparente teschio di dinosauro, che The Rock ha presentato come Stan. "Stan è il teschio di T-Rex più sano mai trovato da un paleontologo, il cui nome era Stan, e a cui è stata intitolata la testa. Figo, no?" ha detto l'attore.

Ovviamente questo ha lasciato i fan molto perplessi, e alcuni hanno collegato Stan a un fossile di 39 piedi venduto a un'acquirente anonimo nel corso di un'asta nel 2020, al prezzo di $ 31.847.500. Johnson ha però negato di essere l'acquirente anonimo, dicendo di avere solo una copia del vero pezzo trovato nel 1992.

"Il mio amore, rispetto, fascino e curiosità per la paleontologia e archeologia sono profondi, e se fossi l'orgoglioso proprietario del vero STAN, sicuramente non lo terrei nel mio ufficio. Lo farei esporre in un museo, in modo che il mondo possa divertirsi, studiare e imparare da lui" ha scritto nel post l'attore. Dopo aver chiarito questo, The Rock ha parlato del fossile, raccontando con grande passione dei segni presenti su di esso, sinonimo dei brutali combattimenti che ha affrontato nella sua vita. Se volete saperne di più, date un'occhiata al post che troverete in fondo all'articolo!