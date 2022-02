The Rock porterà il trailer di Black Adam al Super Bowl? L'indizio è inequivocabile

Come ogni anno è cominciato il toto-trailer, coi fan che stanno cercando di indovinare quali spot tv debutteranno durante il Super Bowl: e a tal proposito in queste ore Black Adam e The Rock sono diventati addirittura trend sui social, a seguito della 'spinta' del popolo del web.

Questo perché The Rock in persona è comparso su Twitter per annunciare la sua partecipazione all'evento sportivo più atteso e seguito dell'anno, festeggiando per quello che lui stesso ha descritto come il coronamento del sogno di una vita: "Dopo tutti questi anni, il mio sogno sportivo di stare sul campo del SUPER BOWL finalmente diventerà realtà", ha scritto la star di Black Adam nel post che trovate in calce all'articolo, aggiungendo anche: "Sarà storico, sarà un onore, sarà elettrizzante...", concludendo con l'emoticon di una saetta, uno dei superpoteri di Black Adam.

L'indizio sembrerebbe essere inequivocabile, dato che i fan hanno già visto il personaggio DC Films usare i suoi poteri fulminanti per disintegrare i suoi avversari nel primo teaser trailer di Black Adam, pubblicato l'ottobre scorso durante il DC FanDome. Al momento tuttavia non ci sono conferme ufficiali, dunque rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.

Vi ricordiamo che Black Adam ha una data d'uscita fissata al 29 luglio 2022. Nel film ci sarà anche la Justice Society coi supereroi Atom Smasher, Hawkman, Cyclone, e Doctor Fate, interpretati rispettivamente da Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan.