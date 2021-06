The Rock porta la sua famiglia al parco Universal: le foto sono adorabili

Nonostante sia impegnatissimo con le riprese dell'atteso Black Adam di Jaume Collet-Serra, cinecomic DC dove l'attore vestirà i panni dell'anti-eroe titolare del progetto, Dwayne "The Rock" Johnson riesce sempre a trovare il tempo per stare con la sua amatissima famiglia, come poi dimostrano le ultime foto pubblicate via social.

Questo è uno dei due lati di The Rock che i 245 milioni di follower su Instagram hanno ormai imparato a conoscere e ad apprezzare: quello paterno e amorevole, che di solito va in alternanza con quello imprenditoriale e motivazionale. Ultimamente, in una pausa dal lavoro, l'attore e produttore ha deciso di portare la sua famiglia al Wizarding World di Harry Potter presso l'Universal Studios Hollywood Theme Park, così da far godere alle sue due splendide bambine l'incanto di una giornata all'insegna della magia.



Le immagini sono davvero adorabili, soprattutto perché a un certo punto tutte e due le bambine hanno deciso "di non voler più camminare da sole né mano nella mano", come spiega The Rock, preferendo invece il trasporto sulle possenti braccia di papino, che le ha portate in giro per il parco per due ore ininterrotte sembra in braccio.



Ora, l'allenamento intensivo di The Rock servirà ovviamente per il suo lavoro e per una forma fisica smagliante, ma sotto sotto lo sappiamo tutti che il vero motivo della sua determinazione è questo.