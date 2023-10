The Rock che fa i pesi con la figlia di 5 anni è la cosa più dolce che vedrete oggi

In una mattina di domenica, Dwayne Johnson decide di addolcire Instagram pubblicando un post che lo vede divertirsi come matto con sua figlia piccola.

"Anche le ripetizioni al parco contano, giusto!?

Ha 5 anni ora, e alla velocità con cui sta crescendo non ci vorrà molto prima che il mio tornado più giovane superi il bicipite", così scrive The Rock sul suo nuovo post Instagram.

Il video che vede il papà e la sua bambina divertirsi al parco giochi è davvero tenero. E che forza! L'attore non perde mai un'occasione per allenarsi, e, in assenza di attrezzature da palestra adeguate, sceglie di sollevare la figlia, che si diverte un mondo.

Nel frattempo The Rock si prepara a conquistare Prime Video per questo Natale 2023. L'attore è infatti protagonista di Red One, le cui riprese sono terminate a febbraio di quest'anno. Il film, diretto da Jake Kasdan, sarà "una commedia d'azione e d'avventura".

Quali sono i prossimi progetti di The Rock? Oltre a Red One, arriveranno titoli come lo spin-off di Fast & Furious Luke Hobbs, il remake live-action di Oceania e il remake di Grosso Guaio a Chinatown. Ma i titoli in arrivo sono numerosissimi, con una carriera ormai ventennale che non accenna ad arrestarsi.