The Rock è la Persona più Simpatica del Mondo per The Profile: 'Ho fatto progressi!'

The Rock ha dimostrato da tempo di non essere semplicemente il wrestler capace di mettere al tappeto qualunque avversario sul ring: la star di Jumanji e Oceania ha dato prova con gli anni non solo delle sue capacità recitative, ma anche di un'innegabile affabilità che gli ha procurato in queste ore un premio inaspettato.

Il buon Dwayne Johnson è infatti stato eletto da The Profile Persona più Simpatica del Mondo: un riconoscimento che sembra aver fatto parecchio piacere all'attore, soprattutto in virtù di un'adolescenza non proprio delle più felici in tal senso.

"Dall'essere chiamato 'un grosso e complicato stro**o' a 15 anni (in seguito ad una rissa che mi valse una sospensione) all'esser definito 'la persona più simpatica del mondo'... Hey, ho fatto qualche piccolo progresso! Mahalo alla scrittrice, Polina Marinova, per aver redatto questo profilo. Grazie per averci speso del tempo, è stato davvero bello da leggere. Storia vera, mentre mi 'prendevo il mio tempo' durante la mia sospensione di due settimane da scuola, sentii una frase che mi avrebbe aiutato a dar forma al resto della mia vita, alle mie prospettive e alla mia etica: essere importanti è bello, ma è ancora più bello essere buoni. E poi la vita è mooooooolto più facile quando non sei uno stro**o!" sono state le parole di The Rock su Instagram.

