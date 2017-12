The Rock parla dello spin-off di Fast & Furious e del litigio con Tyrese Gibson

Come ormai saprete da tempo, laha fissato, per il 2019, la data di uscita dello spin-off diincentrato sui personaggi di Hobbs (

L'annuncio - un po' a sorpresa, un po' rumoreggiato da tempo - dello spin-off ha portato lo studio a posticipare, all'anno successivo, l'uscita dell'atteso Fast & Furious 9, nono capitolo della saga principale con Vin Diesel. Dwayne 'The Rock' Johnson, in una nuova intervista con Entertainment Weekly, ha parlato apertamente dello spin-off.

"E' stata una vera sfida. Dal primo giorno che sono salito a bordo del progetto, la mia speranza era quella di divertirmi e creare un personaggio che, speravo, potesse piacere al pubblico" spiega l'attore "Ma in questo processo, ho sempre pensato che avremmo dovuto fare degli spin-off e creare dei personaggi che potessero avere vita propria".

Questi due annunci della Universal Pictures hanno portato Tyrese Gibson a lamentarsi, per svariati mesi, sul web, annunciando un suo possibile 'ritiro' dal franchise a causa dello spin-off, per poi 'rimangiarsi tutto' e spiegare di aver fatto 'pace' con The Rock. "Alla fine del giorno, l'unica cosa che voglio è fare un gran film per i fan" ha commentato l'attore "Non mi interesso dei rumor e delle lamentele. Non rispondo mai a nulla del genere".