The Rock è un papà tenerissimo: la nuova foto con la figlia conquista il web

I fan di Dwayne "The Rock" Johnson sono ormai abituati a vedere l'attore ed ex campione WWE nei panni di un amorevole papà, a dispetto dei ruoli da duro al cinema e dell'imponente muscolatura. A poche settimane fa risale infatti la foto in cui pettina i capelli alla figlia, postata su Instagram, che ha guadagnato quasi 8 milioni di like.

Nella giornata di venerdì The Rock ha pubblicato un altro post molto tenero, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. Nella foto Dwayne Johnson tiene per mano la figlia più piccola, Jasmine, commentando nella didascalia:

"Ogni uomo desidera un figlio, ma ogni uomo ha bisogno di una figlia. Tutte le mie ragazze sono diventate i grandi equalizzatori della mia vita. Sono circondato da estrogeni e non potrei averlo in nessun altro modo. E amici, spero che non si stanchi mai di tenere queste grandi mani da dinosauro, anche se sospetto che un giorno lo farà."

La star di Fast & Furious debutterà presto in una serie tv su di lui, Young Rock: ripercorrerà alcuni episodi dell'infanzia e dell'adolescenza dell'attore e wrestler, che interpreterà sé stesso in una timeline ambientata in un futuro in cui The Rock sarà candidato alla presidenza USA.

Per altri approfondimenti sulla vita e la carriera di Dwayne Johnson, ecco da cosa deriva il soprannome The Rock.