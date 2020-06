The Rock nuovo presidente degli Stati Uniti? È delirio dopo l'attacco a Trump

Per i cittadini statunitensi avere un attore alla Casa Bianca non sarebbe poi una grande novità: l'esperienza è già stata fatta con Ronald Reagan, e a quanto pare un bel po' di elettori hanno individuato chi potrebbe ripetere l'impresa del suo predecessore. Il suo nome è Dwayne Johnson, in arte The Rock.

L'attore e wrestler, che già normalmente gode di grande popolarità, ha letteralmente mandato in delirio i suoi fan dopo un accorato discorso pubblicato su Twitter e indirizzato, pur non facendone mai esplicitamente il nome, al presidente Donald Trump.

Il video è stato pubblicato in seguito all'esplosione delle proteste che dopo la morte di George Floyd hanno cominciato a mettere a ferro e fuoco l'America intera: "Dov'è il nostro leader? Dov'è il nostro leader ora che l'America è in ginocchio?" si chiede l'attore all'inizio del suo discorso durato ben 8 minuti.

In molti sono dunque rimasti parecchio colpiti dalla capacità oratoria di Johnson, al punto da cominciare ad acclamarlo come possibile futuro candidato alla presidenza degli Stati Uniti: che dopo la carriera da attore e da wrestler The Rock decida di puntare dritto a Washington? Considerato il grado di popolarità raggiunto non ci stupiremmo di nulla.

Politica a parte, Dwayne Johnson ha recentemente parlato del posticipo del suo Jungle Cruise; l'attore si è poi mostrato durante una sessione di allenamenti per Black Adam.