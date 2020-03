Anche The Rock non vede l'ora di vedere il live-action di Mulan

Ora che è stata confermata l'uscita di Mulan negli Stati Uniti come da programma, il nuovo live-action Disney può puntare a conquistare il botteghino con un debutto da 85 milioni di dollare (almeno secondo le previsioni). Intanto, anche Hollywood sembra aspettarne con trepidazione l'uscita, incluso The Rock.

Nessuno è immune al fascino delle Principesse Disney, nemmeno The Rock.

l'attore di Jumanji - Benvenuti nella Giungla e Jungle Cruise (quante giungle, Dwayne) ha infatti espresso su Twitter tutto il suo entusiasmo nei confronti del prossimo film in uscita in Casa Disney, il remake live-action del classico animat del '98, Mulan.

"Attendevo questo film! Non vedo l'ora di vederlo! Ottimo lavoro @asadayaz!" ha scritto su Twitter Johnson, ricondividendo un articolo dell'Hollywood Reporter sul film e congratulandosi con il Presidente del Marketing dei Walt Disney Studios, Asad Ayaz.

Ma la pellicola diretta da Niki Caro non prenderà spunto solo dal film animato, ma in gran parte anche dalla classica ballata cinese Hua Mulan, come intuiamo anche da alcune scene del live-action. Inoltre, come ampiamente sottolineato in precedenza, non saranno presenti elementi chiave della controparte animata come ad esempio Li Shang, Mushu e le canzoni nel bel mezzo dell'azione.

La musica, però, continuerà ad essere una componente chiave della colonna sonora, e a tal proposito proprio oggi è stata diffusa un'anteprima al nuovo brano di Christina Aguilera per il film.

E voi, quanto attendete Mulan? Fateci sapere nei commenti.