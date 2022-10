The Rock non lo nasconde neanche più: Ha fatto Black Adam per sfidare Superman

Dopo aver stuzzicato i fan circa il ritorno di Henry Cavill come Superman in Black Adam con un video su Instagram, la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson in queste ore è tornato a farlo ancor più espressamente durante un'intervista promozionale in vista dell'uscita del film.

Parlando con CinemaBlend, infatti, The Rock ha dichiarato che il vero scopo di Black Adam film è quello di portare sul grande schermo la sfida tra Black Adam personaggio e Superman: questo, secondo l'attore, è ciò che intende con la famosa frase simbolo della pellicola, 'la gerarchia del potere DC sta per cambiare', un vero e proprio mantra che The Rock ripete in tutti i suoi post e nelle sue interviste. Inoltre, l'attore ha anche parlato di come 'la nuova era DC' sarà incentrata sull'ascoltare i fan.

"Assolutamente si" ha risposto The Rock quando gli è stato chiesto di una possibile battaglia futura tra i due supereroi. "Questo è proprio il punto centrale del film... lo dico da tempo, c'è una nuova era nell'universo DC che sta per iniziare. Due anni fa il mondo non aveva idea di chi fosse Black Adam. Ma quello che intendevo dire con: 'Questa sarà una nuova era nell'universo DC', è il dare il via ad un nuovo rapporto con i fan. Vogliamo ascoltare i fan, e fare del nostro meglio per dare ai fan ciò che vogliono. E in questo caso, e ciò di quello di cui stiamo parlando in questo momento, quello di cui mi hai domandato, beh...diciamo che ho ascoltato e sono anni che sto aspettando. E' ora che qualcuno si rivolge ai fan e dica: 'Ehi, vi abbiamo sentito'".

La scorsa settimana i rumor sul ritorno di Superman di Henry Cavill si sono intensificati, andando a braccetto con le dichiarazioni di The Rock: che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Black Adam, lo ricordiamo, uscirà il prossimo 20 ottobre nelle sale italiane.