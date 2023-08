The Rock ancora non si capacita del flop di Black Adam: 'Colpa dei cambi ai vertici di DC'

Dwayne Johnson aveva piani molto ambiziosi per il futuro di Black Adam e tutto il DCEU, ma poco dopo l'uscita del film nelle sale quelle ambizioni si sono scontrare con la realtà e, soprattutto, i cambi di dirigenza ai vertici della DC Films.

Black Adam non è stato all'altezza delle aspettative al botteghino (sebbene in prospettiva sia riuscito ad ottenere risultati notevolmente migliori rispetto alle successive uscite DC come Shazam! Furia degli Dei e The Flash) e poco dopo l'uscita nelle sale, Warner Bros Discovery ha annunciato che James Gunn e Peter Safran avrebbero preso le redini dei neonati DC Studios, con una delle prime decisioni della nuova leadership dell'etichetta che fu quella eliminare tutti i potenziali piani di sequel e spin-off per Black Adam.

Oggi, durante una nuova intervista con Kevin Hart per la serie Peacock Hart to Heart, Dwayne Johnson ha riflettuto sul flop di Black Adam, dichiarandosi ancora sconcertato per quanto accaduto. "Black Adam è rimasto intrappolato in tutti questi strani vortici delle nuove leadership" ha spiegato The Rock. “Ci sono stati così tanti cambiamenti al vertice. Ogni volta che hai un'azienda, una società quotata in borsa, e hai tutti quei cambiamenti nella leadership, arrivano persone che, in modo creativo e fiscale, prenderanno decisioni con cui potresti non essere d'accordo. Il fallimento di Black Adam sarà sempre un grande mistero per me: il film ha segnato il miglior esordio box office della mia carriera. Certo, non è uscito in Cina, che avrebbe potuto portare forse 100 o 200 milioni di dollari in più. Hai un supereroe e vuoi far crescere il franchise. Riporti Superman e Henry Cavill, cosa che ha fatto impazzire i fan. E abbiamo creato un portfolio diversificato di supereroi, con uomini e donne di colore."

