The Rock: Nicolas Cage, Sean Connery e Tarantino per Michael Bay, le curiosità sul film!

Stasera torna in tv The Rock, film del 1996 diretto da Michael Bay con protagonisti Nicolas Cage, Sean Connery ed Ed Harris: il film vi aspetta su Nove a partire dalle 21:35, ma nell'attesa scoprite la curiosità più interessanti sulla produzione.

Dedicato al co-produttore Don Simpson, morto cinque mesi prima dell'uscita, il film è stato nominato all'Oscar per il miglior missaggio sonoro ai 69esimi Academy Awards, ha incassato oltre $335 milioni di dollari a fronte di un budget di $75 milioni ed è stato il quarto maggior successo del 1996.

La trama ruota intorno alla decisione del Pentagono di assegnare un chimico dell'FBI e un ex capitano della SAS ad una squadra di SEAL per irrompere ad Alcatraz, dove un gruppo di marines di ricognizione della US Force ha sequestrato tutti i turisti sull'isola e minacciato il governo di sparare razzi pieni di gas nervino su San Francisco, a meno che Washington non paghi $100 milioni alle famiglie dei soldati rimasti uccisi in missioni segrete delle quali il Pentagono nega l'esistenza.

Secondo il regista Michael Bay, la sceneggiatura era stata scritta in modo molto più diretto e serioso rispetto a quanto si vede nel film, con la maggior parte delle scene umoristiche e delle battute improvvisate durante le riprese. Jonathan Hensleigh, Aaron Sorkin e perfino Quentin Tarantino hanno partecipato alla stesura della sceneggiatura, che però divenne oggetto di una disputa con la Writers Guild of America. Secondo le regole della gilda, infatti, uno sceneggiatore deve contribuire almeno al 50% della sceneggiatura finale per essere accreditato, e Michael Bay scrisse una lettera aperta di protesta definendo una "farsa" l'esclusione degli altri autori, specificando che almeno Hensleigh aveva lavorato a stretto contatto con lui e avrebbe dovuto ricevere una menzione.

Inoltre Nicolas Cage decise che il suo personaggio non avrebbe dovuto imprecare, mentre Michael Bay riuscì a litigare con i dirigenti dei Walt Disney Studios: la Disney infatti supervisionava la produzione e si lamentò dell'operato di Bay, e nella traccia di commento per il DVD della Criterion Collection, il regista ricorda un periodo in cui aveva deciso di lasciare il film.

Si stava preparando per incontrare i dirigente Disney quando fu avvicinato da Sean Connery in abiti da golf: l'attore, tra i produttori del film, gli chiese se poteva accompagnarlo alla riunione e Bay acconsentì e quando il duo arrivò nella sala conferenze, i dirigenti rimasero a bocca aperta nel vedere l'ex attore di 007. Bay ha dichiarato che Connery prese le sue parti insistendo sul fatto che stava facendo un ottimo lavoro e che i dirigenti avrebbero dovuto lasciarlo in pace.