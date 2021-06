The Rock, dopo Netflix arriva su Amazon: sarà protagonista del film natalizio Red One!

Secondo quanto riportato da diverse testate internazionali, Dwayne "The Rock" Johnson sarà il protagonista del prossimo film a tema natalizio prodotto dagli Amazon Studios intitolato Red One. La pellicola sarà scritta da Chris Morgan, noto principalmente per la sua partecipazione alla scrittura della saga di Fast and Furious e del suo spin-off.

Da un soggetto di Hiram Garcia, la sceneggiatura è stata scritta da Morgan, che ha anche collaborato con The Rock recentemente in Hobbs and Shaw. Il film è uno di quelli su Amazon punterà parecchio nei prossimi mesi per arricchire ancora di più la sua offerta in catalogo ed entrare sempre più in competizioni con gli altri servizi di streaming digitale. I dettagli della trama rimangono ancora sconosciuti ma Amazon ha descritto il film nel suo annuncio come "una commedia avventurosa a tutto tondo e dal sapore internazionale, immaginate un nuovo intero universo da esplorare con al suo interno il genere natalizio".

Il film - che potrebbe includere la figura di Babbo Natale a quanto sembra - potrebbe andare oltre la semplice performance cinematografica e costituire un vero e proprio nuovo brand da sfruttare potenzialmente in numerosi contesti, non solo al cinema quindi ma in altri mezzi di diffusione. Un potenziale crossmediale, insomma.

"Questo è davvero molto eccitante. La nostra Seven Bucks è tosta riguardo la nostra partnership con Amazon, un sacco di energia positiva e voglia di innovare continuamente. Sono rimasto molto colpito da Jen Salke e dal suo team e dalla visione e l'ambizione di creare questo enorme universo natalizio per famiglie con Red One da gustare in tutto il mondo", ha dichiarato a proposito The Rock.

Attualmente, The Rock è impegnato nelle riprese di Black Adam e lo rivedremo tra pochissimo al cinema con Jungle Cruise della Disney.