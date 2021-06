The Rock, muscoli esagerati: 'Black Adam è il ruolo più faticoso della mia carriera'

Nelle scorse ore Dwayne 'The Rock' Johnson ha messo in mostra sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram un fisico da paura, lasciandosi andare anche a qualche considerazione personale sul ruolo che sta preparando, quello del cinecomic Black Adam.

Dopo aver assicurato ai fan che comparirà a petto nudo in Black Adam e soprattutto che la collaborazione con DC Films sarà a lungo termine, l'attore è tornato sui social pubblicando una nuova foto dalla palestra: "Grande settimana in vista per Black Adam, quando girerò le mie scene da 'campione' senza maglietta e mostrerò il mio corpo", scrive Johnson su Instagram. "Ho lavorato più duramente con dieta, l'allenamento e il condizionamento rispetto a qualsiasi altro ruolo della mia intera carriera. Manipolare acqua, sodio, cardio ma anche dover spingere e tirare vero ferro per avere muscoli densi, asciutti e scolpiti. È una vera scienza che richiede mesi e mesi di lavoro."

The Rock ha continuato riassumendo la storia di Black Adam: "Come molti di voi sanno, l'intensa (ed eccitante) mitologia dei fumetti di Teth Adam lo vede diventare il 'campione' immortale degli dei. Benedetto con i poteri di Superman e la magia pericolosa degli stregoni. Poi la sua rabbia trasforma la sua anima in tenebra, facendolo diventare per sempre Black Adam."

Jaume Collet-Serra dirige Black Adam da una sceneggiatura di Adam Sztykiel e Rory Haines & Sohrab Noshirvani. Il film introdurrà la squadra di supereroi Justice Society of America e il cast, oltre a Dwayne Johnson, include anche Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan nei panni di Dr. Fate.

Black Adam ha una data di uscita fissata al 29 luglio 2022.