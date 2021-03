The Rock: la mamma gli ruba la scena da Jimmy Fallon suonando l'ukulele

Nel corso dell'ultima puntata del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon l'ospite di punta è stato Dwayne "The Rock" Johnson, intervenuto nel talk show televisivo per presentare il suo nuovo progetto, la sit-com basata sulla stessa vita del noto ex-wrestler, attore e produttore cinematografico. Però, a rubare la scena è stata la madre di The Rock!

La madre di Dwayne Johnson, Ata Johnson, è infatti intervenuta nel corso dello show rubando praticamente la scena al figlio e mostrando come quella famiglia possieda delle doti fuori dal normale! Nel bel mezzo dell'intervista con Fallon, The Rock ha infatti invitato la madre a prendere parte alla trasmissione, che vedeva l'attore collegato in diretta streaming da casa, e le ha consigliato di portare con sé l'ukulele. Detto fatto: dopo alcune chiacchiere formali la madre dell'attore ha imbracciato lo strumento e si è messa a strimpellare e cantare.

"Ogni volta che andiamo alle Hawaii facciamo visita ai miei genitori", ha detto Ata Johnson prima di mettersi a cantare non una ma ben due canzoni nel corso dello show, con l'ultima delle due dedicata proprio al popolare conduttore Jimmy Fallon: "We love you Jimmy!".

The Rock era intervenuto in trasmissione per promuovere la nuova sit-com Young Rock, ispirata alla vera infanzia e giovinezza dell'attore ed ex-campione di wrestling. La serie sarà ambientata nel 2032 e vedremo Dwayne Johnson candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il protagonista racconterà quindi la sua vita ai vari giornalisti durante la campagna elettorale, permettendoci così di scoprire varie curiosità sulla sua infanzia e adolescenza. La serie ha fatto il suo debutto in America martedì 16 febbraio, mentre non sappiamo ancora quando arriverà in Italia.

Ricordiamo anche che The Rock sta per iniziare le riprese di Black Adam, che uscirà a luglio 2022.