The Rock, che leggenda: 'Ha fatto la più grande donazione di sempre al sindacato attori'

Forse per bilanciare il karma dello stipendio storico che riceverà per Red One, nuovo film Prime Video che lo renderà l'attore più pagato di sempre per un singolo film, Dwayne 'The Rock' Johnson ha sorpreso tutti sborsando una ricchissima donazione al sindacato attori in supporto dello sciopero SAG.

A riportarlo i dirigenti della Fondazione SAG-AFTRA, che hanno rivelato che The Rock ha donato una somma "storica" al sindacato, che aiuta finanziariamente i membri del SAG-AFTRA in tempi di difficoltà. "È la più grande donazione che abbiamo mai ricevuto da un singolo individuo", ha dichiarato il direttore esecutivo della SAG-AFTRA Foundation Cyd Wilson in una recente chat con Variety. “E ciò che è sorprendente è che quell'assegno aiuterà migliaia di attori a portare il cibo in tavola, a tenere i loro figli al sicuro e a far funzionare le loro auto. È così che abbiamo fatto durante COVID: alcune delle più grandi star del nostro settore si sono fatte avanti. Grazie a Dwayne Johnson e alla sua iniziativa, potremo iniziare una raccolta fondi significativa, perché sentiamo di dover essere preparati per ciò che verrà. Dovremo essere in grado di aiutare queste persone a lungo termine. Abbiamo 160.000 artisti SAG-AFTRA e molti di loro avranno bisogno del nostro aiuto. Questa donazione è il calcio d'inizio di cui avevamo bisogno nella prima settimana di quello che pensiamo sarà un lungo periodo".

Insomma, la fine dello sciopero SAG-AFTRA non sembra vicina e la situazione rischia di precipitare: in queste ore, infatti, alcuni rapporti hanno suggerito che i negoziati tra le parti in campo non riprenderanno fino alla fine di quest'anno.