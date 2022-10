Black Adam, The Rock vuole un film con il Superman di Henry Cavill!

Black Adam è in arrivo e The Rock continua a stuzzicare i fan sui rumor e su possibili anticipazioni. Dopo averci girato tanto intorno, per molti anni, Dwayne Johnson pare abbia parlato apertamente della questione "Superman" riaccendendo le speranze di coloro che amavano l' uomo d'acciaio di Cavill.

La Warner Bros, da diverso tempo, aveva deciso di mettere "in sospeso" il Superman di Henry Cavill creando particolare delusione nei fan. L'uomo d'acciaio è, infatti, uno dei personaggi DC più apprezzati soprattutto sul grande schermo dove l'attore inglese ne ha restituito un ritratto fedelissimo. Pare che The Rock stia lavorando ad un progetto che prevederà uno scontro tra Black Adam e Superman.

Nonostante Henry Cavill sia in attesa da tempo di tornare nel ruolo, dal punto di vista produttivo, si sa poco o nulla. Le dichiarazioni di Dwayne Johnson lasciano ben sperare sia sul futuro del personaggio sia per il periodo di "ristrutturazione" che sta vivendo la DC. Con l'arrivo del Batman di Robert Pattinson, il cambio di dirigenza e un cambio quasi totale di linea creativa sembra che la Warner stia capendo che direzione prendere. Dwayne Johnson ha parlato direttamente della possibilità di vedere Black Adam e Superman condividere la scena: "Assolutamente sì, è questo il punto della cosa".

"Ho detto per un po 'di tempo 'c'è una nuova era nell'Universo DC e sta per iniziare'" ha raccontato The Rock durante un' intervista. "E quello che intendevo era introdurre un personaggio nuovo di zecca. Non è un sequel, non qualcuno di già esistente. Era... sai, Black Adam. Due anni fa il mondo non aveva idea di chi fosse". Ha continuato riferendosi alla poca conoscenza del personaggio da parte del pubblico mainstream. "Quello che intendevo veramente con 'Questa è una nuova era nell'Universo DC' è il fatto ascoltare i fan. E fare del nostro meglio per dare ai fan quello che vogliono".

Continuando a parlare di Superman non sappiamo se sarà in The Flash, una delle pellicole più discusse degli ultimi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!