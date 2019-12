The Rock è senza lavoro per la prima volta dopo diversi anni

Dwayne 'The Rock' Johnson, che rivedremo molto presto in Jumanji: The Next Level, è al momento una delle star più importanti e richieste per il grande schermo statunitense, avendo inanellato una serie di successi commerciali sempre più importanti.

Per la prima volta dopo tanto tempo, però, sembra che l'attore debba prepararsi ad affrontare diversi mesi di disoccupazione, come notato dal Wall Street Journal durante un profilo sullo stato della sua carriera.

"Sono disoccupato, amico!" ha scherzato Johnson col reporter del WSJ Josh Eells, quando i due si sono incontrati all'Hotel Bel-Air a Los Angeles. Al momento dell'intervista l'attore aveva appena finito di girare la Jungle Cruise, il nuovo film live-action della Disney, e ancora lontano dall'inizio della produzione di Red Notice per Netflix e Black Adam per Warner Bros. e DC Films.

L'attore però ha confidato di apprezzare il tempo libero, perché ha l'opportunità di passarlo insieme alla sua famiglia. con la sua famiglia: "È la cosa migliore, onestamente. È così bello avere un po' di tempo libero da passare con la famiglia, mettere tutto in pausa e tirare il fiato."

Nel 2019, Dwayne Johnson ha contribuito ai $750 milioni di dollari incassati da Hobbs & Shaw, ma ha anche lavorato alla nuova stagione di Ballers per HBO, è apparso nel film Fighting with My Family con Florence Pugh e, ovviamente, tornerà fra qualche settimana in Jumanji: The Next Level.

