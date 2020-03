The Rock sta lavorando duro per Black Adam: eccolo mentre allena i possenti muscoli

Dwayne Johnson ci tiene a far sapere che si sta davvero impegnando per preparare Black Adam. Dopo averci comunicato l'inizio degli allenamenti con un bel motion poster del villain DC, ha iniziato a pubblicare delle foto dei suoi esercizi in palestra.

Eccolo quindi intento ad alzare un bilanciere che ucciderebbe qualsiasi comune mortale sul pianeta. The Rock si è invece forgiato grazie ad anni e anni di allenamenti durante la sua carriera da wrestler professionista , prima di reinventarsi come attore, quindi per lui deve essere poco più che una passeggiata sollevare centinaia di chili. Per il ruolo di Black Adam, villain DC con una certa prestanza fisica, non potevano che scegliere lui. Nella didascalia della foto l'attore continua a scrivere la solita frase, ormai diventata un motto, quasi come se fosse realmente un cattivo dei supereroi:

"La gerarchia dei poteri nell'universo DC sta per cambiare. L'allenamento e la preparazione per Black Adam sono davvero tosti, ma la passione per il progetto supera i sacrifici. Verità, giustizia e la via di Black Adam."

Le riprese inizieranno nell'estate del 2020, mentre il film è previsto per il 2021 e fa parte della triade di film su cui Warner ha deciso di puntare per quell'anno, insieme a Shazam! 2 e a The Batman. Nel film di Black Adam ci sarà anche Cyclone, nuovo membro della Justice Society of America.