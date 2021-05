The Rock sarà Krypto, il cane di Superman: scoprite il nuovo progetto!

Arrivano finalmente le prime novità di rilievo su DC Super Pets, la pellicola animata in arrivo nel 2022 che seguirà le vicende degli amici pelosi appartenenti a noti personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman.

Secondo quanto riportato in queste ore da Deadline, infatti, Dwayne "The Rock" Johnson si è ufficialmente unito al progetto come voce di Krypto, il cane-supereroe che come suggerisce il nome viene solitamente associato a Superman. Inoltre, la star di Jumanji - attualmente impegnata con le riprese di Black Adam - ha firmato per produrre il film attraverso la sua compagnia Seven Bucks Productions.

I restanti membri del cast vocale verranno annunciati in futuro.

Sviluppato da Warner Animation Group e co-diretto da Sam Levine, il film ha una data di uscita fissata al 20 maggio 2022. La Legione dei Super Pets, lo ricordiamo, è costituita da un gruppo di animali immaginari con superpoteri che hanno spesso collaborato con la Legione dei Supereroi, chiamati anche a sostituirli in casi eccezionali. I personaggi sono comparsi principalmente nelle serie a fumetti della DC Comics, in particolare su Adventure Comics.

In attesa di conoscere i primi dettagli sulla trama, lo sceneggiatore di DC Super Pets John Whittington ha anticipato un titolo ricco di easter-egg e omaggi alla storia della casa fumettistica.