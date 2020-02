Per The Rock, Kevin Hart è molto cambiato dopo il grave incidente in auto

Stando a quanto rivelato da Dwayne 'The Rock' Johnson in una recente intervista Kevin Hart, il suo amico e collega di Jumanji: The Next Level è profondamente cambiato a seguito del grave incidente automobilistico dell'estate 2019.

L'incidente ha costretto la star in ospedale per svariati mesi a causa di gravi lesioni, dalle quali si è fortunatamente ripreso dopo una lunga riabilitazione. A tal proposito, The Rock ha dichiarato: "Kev e io abbiamo avuto molte conversazioni piuttosto toccanti e profonde sul suo viaggio e sul suo scopo dopo l'incidente. L'esperienza che ha vissuto è stata al tempo stesso rassicurante e illuminante. Quando qualcuno fissa la morte negli occhi prendi immediatamente coscienza di quanto la vita sia fragile. Lui per fortuna è una persona molto ottimista e ha saputo dare una nuova prospettiva alla sua esistenza".

Dwayne Johnson, come ci si aspetterebbe, ha supportato costantemente il suo amico durante questo duro periodo, addirittura interrompendo la sua luna di miele per tornare da lui. Ora le sue parole sembrano piuttosto positive riguardo alla condizione di Kevin Hart, che finalmente si prepara a tornare a lavoro col recentemente annunciato nuovo film The Man From Toronto, nel quale reciterà insieme a Jason Statham, e nella serie tv Die Hart, che lo vedrà protagonista insieme alla star di Game of Thrones e Fast & Furious Nathalie Emmanuel.

