The Rock, Jason Statham e Idris Elba nella nuova immagine di Hobbs and Shaw

È sempre grazie all'attivissimo profilo Instagram di Dwayne "The Rock" Johnson che possiamo mostrarvi una nuova immagine ufficiale dell'atteso Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw, spin-off del franchise diretto da David Leitch (Deadpool 2, Atomica Bionda) con protagonista anche Jason Statham.

Nella foto vediamo allora i personaggi di Luke Hobbs, Deckard Shaw e della new entry nemica Brixton - interpretato da Idris Elba - fare "squadra" all'interno di quello che sembra un hangar.



Parlando inoltre con EW, che ha diffuso la foto con una lunga intervista all'attore, The Rock ha spiegato che il film di Leitch sarà condito da tantissimi "momenti porca tr**a!", quindi esageratissimi e divertenti, ma che manterrà anche la sua attitudine "scappa o muori". In generale, l'attore ha promesso ai fan che "adoreranno Hobbs and Shaw" e che saranno sorpresi dal come il film espanderà il franchise di Fast and Furious. Johnson ha anche rivelato che "le discussioni su di uno spin-off erano iniziata sin dal suo arrivo nella saga, ma che tutto è stato posticipato finché non hanno scoperto questa grande chimica con Statham".



A quanto pare, "i due attori amano chiacchierare del più e del meno" e "sfidarsi di continuo", il che si traduce poi in un connubio perfetto sul set quindi nel film. Per quanto riguarda i loro personaggi, invece, Johnson spiega che "sì, sono due poli opposti", ma che proprio per questo "la loro attrazione è magnetica".



Hobbs and Shaw vede nel cast anche Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Eddie Marsan eStephanie Vogt, per un'uscita prevista nelle sale americane il 2 agosto 2019.