The Rock ci insegna a lavarci le mani a suon di 'You're Welcome' da Oceania

Dite la verità: è da quando è uscito Oceania al cinema che avete in testa You're Welcome cantata da The Rock. Fortuna che adesso può tornarvi utile per lavare propriamente le mani!

Oltre a postare video di allenamenti che ci ricordano la prossima uscita di Black Adam (prossima si fa per dire, dato che il film arriverà nelle sale a fine 2021), Dwayne The Rock Johnson ci regala anche un pratico consiglio per affrontare una delle sfide quotidiane che ci ha messo di fronte il COVID-19, ovvero cercare di evitare contagi effettuando con la massima efficacia anche la più semplice delle mosse che compongono una normale routine di pulizia personale: lavarsi le mani.

"Vista la situazione di quarantena globale, e le precauzioni che stiamo cercando di mettere in atto per gestire al meglio questa pandemia e prenderci cura dei nostri cari, come l'assicurarsi di che i nostri bambini capiscano l'importanza di lavarsi le mani correttamente, ci sarebbe un modo divertente per insegnare loro quest'ultima cosa" scrive l'attore di Jumanji e Jungle Cruise "Potreste cantare la parte rap della mia canzone in Oceania, You're Welcome. Il vantaggio è che i vostri bambini adoreranno lavarsi le mani d'ora in poi. Lo svantaggio è che ora vi rimarrà in testa per sempre. Prego. Rimanete tutti al sicuro, mi raccomando!"

E voi, seguirete il consiglio di The Rock?