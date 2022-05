The Rock è un'impressionante montagna di muscoli nel nuovo video di Black Adam!

Continuano le riprese aggiuntive di Black Adam, e nelle scorse ore il protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson ha messo in mostra la sua montagna di muscoli in un nuovo video dal dietro le quinte.

La stazza del protagonista è impressionante nel filmato disponibile in calce all'articolo, che vede The Rock con indosso l'attilatissimo costume di Black Adam muoversi tra gli stage Warner Bros. e arrivare sul set, accompagnato da una colonna sonora rombante. "Ora inizia la parte divertente" ha scritto The Rock nella didascalia di accompagnamento al post. "Iniziamo a lavorare..."

Ricordiamo che Black Adam è stato rinviato al 21 ottobre 2022, perdendo la precedenza data d'uscita fissata per luglio 2022. Il film, oltre a presentare sul grande schermo il supereroe titolare, rappresenterà anche il debutto del celebre supergruppo DC della Justice Society, con Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Quintessa Swindle in quelli di Cyclone, Noah Centineo come Atom Smasher e Pierce Brosnan nel ruolo di Dottor Fate.

Il film è solo uno dei tanti cinecomic DC attualmente in produzione: tra gli altri ricordiamo Aquaman & The Lost Kingdom, previsto per marzo 2023, The Flash, recentemente rinviato a giugno 2023, Batgirl con Leslie Grace e Michael Keaton e ovviamente l'attesissimo The Batman 2, annunciato ufficialmente durante il CinemaCon. Quale tra questi titoli vi incuriosisce di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.