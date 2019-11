Per Halloween, quella di The Rock diventa 'una normale famiglia si supereroi'

Per le star di Hollywood i costumi e i cambi d'abito non sono mai abbastanza e Halloween non fa eccezione, offrendo, anzi, la possibilità d'indossare costumi da supereroi anche agli attori che solitamente recitano in tutt'altri film. È questo il caso di The Rock e della sua famiglia, che quest'anno celebra la festa in modo Incredibile.

"Cos'è questo, un episodio crossover?" Questa è certamente la prima cosa che viene in mente vedendo la foto su instgram, che ritrae i Johnson al completo e con indosso le tute rosse de Gli Incredibili. Chi mai avrebbe potuto vestire i panni del papà più forte di sempre, se non Dwayne Johnson?

Del resto gli ultimi mesi sono stati molto duri per l'attore, diviso tra il set di una duplice produzione, che lo vede protagonista in entrambi i casi, e le attenzioni per il caro amico Kevin Hart, recentemente scampato ad un incidente mortale e in fase di riabilitazione.

Halloween arriva a portare una ventata di leggerezza per The Rock che, visto il periodo, merita decisamente l'encomio di supereroe!

Manca poco più di un mese al ritorno di Dwayne Johnson sul grande schermo: qui il nuovo trailer di Jumanji: The Next Level in uscita il primo gennaio 2020, in cui continuerà l'esplorazione della selvaggia giungla iniziata nel primo film, al suo fianco ci saranno nuovamente Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. Dovremo invece aspettare il 21 maggio 2020 per rivederlo al volante di un'auto e, dopo la scritturazione di John Cena, pare che il franchise di Fast & Furious voglia aggiungere anche Keanu Reeves al cast, mentre la rapper Cardi B sarebbe già confermata per Fast & Furious 9.