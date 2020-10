The Rock, guai per Black Adam: rimosso dal calendario Warner, tutti i dettagli!

Una delle conseguenze del brusco rinvio di Dune di Denis Villeneuve è stata certamente il rinvio di tutte le altre pellicole più attese della Warner Bros. che condizionerà pesantemente questo 2020 già avaro di grandi uscite e soddisfazioni; il posticipo di film attesissimi come The Batman e Flash influiranno non poco anche sul cinecomic Black Adam.

Il 1° ottobre 2021 avrebbe dovuto simboleggiare la data d'uscita di The Batman ma la Warner ha deciso di assegnare tale data a Dune mentre il suo attesissimo film con Robert Pattinson è stato posticipato al marzo 2022; conseguenza diretta anche il rinvio degli altri cinecomic dello studio, su tutti Flash e Shazam! 2, ma la notizia più sorprendente è che Black Adam non ha più una data d'uscita, essendo stato rinviato a data da destinarsi e quindi rimosso dal calendario delle prossime uscite. Il cinecomic con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson era precedentemente programmato per il 22 dicembre 2021, ma la recente rivoluzione in casa Warner ha rimosso il film dal calendario completamente.

Sicuramente, Warner sta cercando di prendere tempo per riorganizzarsi al meglio in vista dei suoi progetti futuri ed è molto probabile che la nuova data di Black Adam verrà annunciata a breve; così come non è detto che le nuove date dei suoi cinecomic rimangano quelle attualmente assegnate, visto il rischio incombente di un nuovo lockdown generale a causa della seconda ondata di questa pandemia di coronavirus che sta già minacciando l'Europa e non ha mai smesso di vessare gli Stati Uniti d'America (moltissime sale a New York e Los Angeles rimangono ancora chiuse).

Prodotto da Dwayne Johnson, Hiram Garcia, Dany Garcia, Beau Flynn e Scott Sheldon, Black Adam è l'antagonista principale di Shazam! Il film a lui dedicato sarà scritto da Andy Sztykiel e diretto da Jaume Collet-Serra.