The Rock è gigantesco nelle nuove foto ufficiali del cinecomic DC Black Adam

Dopo aver visto The Rock sulla cover di Total Film, dal celebre magazine hollywoodiano sono emerse in questi minuti delle nuove immagini esclusive di Black Adam, attesissimo cinecomic DC Films.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, le immagini sono riprese direttamente dal set di Black Adam e mostrano Dwayne 'The Rock' Johnson con indosso mantello, costume e cappuccio dell'iconico anti-eroe nemesi di Shazam. In una di queste, potete confrontare la stazza della superstar con quella del regista Jaume Collet-Serra: The Rock è almeno tre volte tanto, una differenza disumana.

Ricordiamo che, oltre a Dwayne Johnson nei panni del personaggio titolare Teth-Adam/Black Adam, il film includerà anche l'esordio sul grande schermo dei membri della Justice Society, come Atom Smasher, Hawkman, Cyclone, e Doctor Fate, interpretati rispettivamente da Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan. Inoltre, Sarah Shahi scelta per interpretare Adrianna Tomaz, interesse amoroso di Black Adam nonché incarnazione dalle dea egizia Isis.

Il progetto è associato al nome di Dwayne Johnson da diversi anni, e nel corso del tempo è stato rielaborato per far parte del DC Extended Universe e soprattutto legarsi alla saga di Shazam!, col quale è previsto un futuro crossover. L'uscita di Black Adam è prevista per il 29 luglio 2022, ma a proposito di crossover: recentemente, The Rock ha fatto sognare i fan parlando del suo scontro da sogno tra Black Adam e Superman.