The Rock e la gaffe su Idris Elba: 'Deve unirsi alla saga!' Ma era già in Suicide Squad

Dopo aver attribuito la responsabilità del lungo tira e molla sul ritorno di Henry Cavill come Superman alla vecchia dirigenza Warner, Dwayne 'The Rock' Johnson continua a parlare a ruota libera, questa volta rendendosi protagonista di una simpatica gaffe su Idris Elba.

Quando, sul tappeto rosso del suo prossimo film Black Adam, che segnerà il suo debutto nel mondo dei cinecomix, gli è stato chiesto se nel futuro della saga troverà spazio anche il suo frequente collaboratore Kevin Hart, The Rock ha commesso un divertente errore che non è sfuggito ai fan sui social: “C'è sempre un posto per Kevin. Anzi, ci sono già alcuni personaggi che abbiamo in mente per lui" ha risposto l'attore, aggiungendo poi: "E credo ci sia un posto anche per Idris Elba, che è uno dei miei migliori amici: penso che possa essere un supereroe bello tosto, o anche un supercriminale."

Ovviamente, Idris Elba ricopre già un ruolo importante nel DCEU nei panni di Bloodsport, uno dei protagonisti di The Suicide Squad di James Gunn: aggiungendo all'ultimo secondo il termine 'supercriminale', forse The Rock ha dato prova di essersi reso conto dell'errore, tentando di rimediare in corsa, ma com'è facile immaginare i fan hanno approfittato della gaffe per prenderlo in giro sui social. Tra l'altro l'errore è ancora più grossolano se si considera che Black Adam includerà anche Viola Davis nei panni di Amanda Waller, la temibile leader della Suicide Squad.

Ricordiamo che Black Adam uscirà in Italia dal 20 ottobre. Vi avvertiamo che, nei giorni scorsi, la scena post credit di Black Adam è trapelata online.