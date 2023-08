The Rock nel futuro della saga de I mercenari? La sua idea: 'Voglio fare il cattivo'

Il nuovo teaser de I Mercenari 4 è un concentrato di adrenalina grazie all'esplosiva partecipazione di un cast principe dei film action. All'appello tra i grandi interpreti dei film d'azione manca soltanto Dwayne Johnson!

L'attore ha mostrato un grande entusiasmo nei confronti della saga di Sylvester Stallone arrivata al quarto capitolo: nel futuro de I Mercenari sembra glorioso e The Rock sembrerebbe aver intenzioni precise se mai dovesse farne parte. L'attore, infatti, sembrerebbe deciso a fare proprio il cattivo: "Non voglio essere nella loro squadra ed essere loro amico. Voglio dare la caccia a ognuno di loro". Siamo sicuri che The Rock potrebbe essere un avversario davvero temibile per la squadra di mercenari capitana da Sylvester Stallone!

I mercenari 4 vedranno la squadra combattere contro un trafficante d'armi in possesso di armi nucleari, evitando a tutti i costi lo scoppio di una nuova Guerra Mondiale. Sebbene manchino due volti storici de I Mercenari, il quarto capitolo della saga potrebbe rivelarsi una ventata di aria fresca. Infatti, sono passati ben nove anni dall'ultimo film e al cast si è aggiunto anche un volto nuovo: Megan Fox potrebbe essere la figura femminile di riferimento che la saga stava aspettando?

I mercenari 4 debutterà al cinema il 22 settembre 2023.