The Rock futuro candidato alla presidenza USA? L'attore ribadisce: 'È una possibilità'

Il trailer ufficiale di Young Rock ha svelato che la serie TV incentrata sulla vita del giovane Dwayne Johnson esplorerà anche un futuro 2032 in cui l'attore sarà candidato alla presidenza USA. Tuttavia, come sappiamo ormai da tempo, la sua discesa in politica potrebbe essere molto più che finzionale.

"Prenderei in considerazione una candidatura alla presidenza in futuro, se questo è ciò che la gente vuole" ha dichiarato l'attore in una recente intervista a USA Today, confermando dunque quanto aveva già anticipato qualche anno fa. "Lo dico con sincerità, e non voglio essere impertinente in alcun modo con la mia risposta. Tutto dipenderà dalle persone, perciò aspetterò e ascolterò. Rimarrò in ascolto con un orecchio a terra."

Nel corso della sfida tra Joe Biden e Donald Trump per le presidenziali 202, lo ricordiamo, The Rock ha deciso di schierarsi per la prima volta a favore di una delle due parti appoggiando la candidatura del democratico, il quale poi ha finito per trionfare. Una scelta che non è certamente giunta inaspettata, visti i duri attacchi sferrati dall'attore nei confronti dell'ex presidente in carica per il modo in cui ha gestito la crisi sanitaria.

Politica a parte, Dwayne Johnson il prossimo luglio apparirà al fianco di Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise, la cui uscita è stata rinviata di un anno proprio a causa della pandemia. Per quanto riguarda Black Adam, l'attore ha confermato che le riprese del film DC partiranno nella primavera 2021.