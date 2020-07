The Rock, il film di Michael Bay fu riscritto anche da Quentin Tarantino

Tutti si ricordano dell'enorme successo commerciale ottenuto da The Rock, il film del 1996 diretto da Michael Bay e con protagonisti un trio d'attori di prima fascia come Sean Connery, Nicolas Cage e Ed Harris; ma probabilmente non tutti sanno che il film fu soggetto di una disputa per quanto riguarda la paternità dello script.

Ufficialmente, la sceneggiatura di The Rock è accreditata a David Weisberg, Douglas S. Cook e Mark Rosner, con quest'ultimo che risultò essere l'unico sceneggiatore aggiunto poi effettivamente accreditato e riconosciuto come tale secondo le regole della Writers Guild of America. In realtà, come rivelato più volte dallo stesso Bay, il copione della pellicola venne riscritto numerose volte e da più sceneggiatori diversi, e ciascuno apportò delle modifiche che poi portarono al prodotto finale, senza però essere stati accreditati dal sindacato (la regola stabilisce che per l'accreditamento si debba contribuire a scrivere almeno il 50% del copione).

Tra gli sceneggiatori che più di tutti contribuì a riscrivere il film, oltre a Rosner, ci fu anche Jonathan Hensleigh, che fu spalleggiato dallo stesso Bay che scrisse una lettera aperta proprio al sindacato in protesta e dichiarando come Hensleigh abbia lavorato a stretto contatto con lui per tutta la lavorazione del film e di come avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento ufficiale.

Sappiamo, inoltre, che Connery chiamò il team di sceneggiatori formato da Dick Clement e Ian La Frenais per riscrivere gran parte dei suoi dialoghi, mentre per quelli di Ed Harris, Bay lavorò al fianco dello stesso attore per meglio rappresentarlo sullo schermo. Tra i vari sceneggiatori che si sono poi avvicendati nella produzione è impossibile poi non citare due nomi illustri come Quentin Tarantino e Aaron Sorkin (che ovviamente non vennero accreditati).

Bay e i produttori ebbero quindi delle divergenze che furono appianate solo grazie all'intervento di Connery (che figurava come produttore esecutivo). The Rock andrà in onda stasera alle 21:30 su Nove.