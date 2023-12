The Rock farà un film di Braccio di Ferro? L'attore alimenta le speculazioni

Nel maggio 2020, il regista Genndy Tartakovsky aveva confessato il suo desiderio di voler realizzare un giorno un nuovo lungometraggio su Braccio di Ferro, anzi di essere "destinato a farlo". Non è più uscito nulla sul personaggio in live-action dal flop del film con Robin Williams, ma a quanto pare Dwayne Johnson potrebbe essere nella sua orbita.

"Fin da piccolo ero già destinato a fare un film. E quel film era Braccio di Ferro". Tartakovsky era intenzionato a realizzare un film d'animazione su Braccio di Ferro - un'anticipazione dei filmati di prova del film era stata addirittura messa online nel 2014 - prima che i piani andassero in fumo nel 2015, poiché lo studio "voleva fare Braccio di Ferro per rinforzare il brand" piuttosto che per amore del personaggio:

"Volevano fare 'Braccio di Ferro' per rafforzare il brand e io amavo il personaggio e sono cresciuto con lui, quindi c'è stato - ironia della sorte - un vero e proprio braccio di ferro tra noi. Volevano che fosse una versione aggiornata, e io posso aggiornarlo solo fino a un certo punto prima che finisca per non essere più Braccio di Ferro".

In tutto questo, Dwayne Johnson si è effettivamente vestito da Braccio di Ferro per Halloween nel 2018, mostrando al mondo il suo costume sulla sua pagina Instagram e suggerendo l'aspetto che potrebbe avere in una rivisitazione live-action del personaggio.

Con la King Features che attualmente detiene i diritti di Braccio di Ferro e il film sopracitato abbandonato anni fa, sembra altamente improbabile che un nuovo film arrivi sul grande schermo in tempi brevi. Inoltre, considerando che Dwayne Johnson è ancora probabilmente l'attore più impegnato di Hollywood, potrebbe anche non avere il tempo di partecipare a un film come questo vista la sua fitta agenda.

Il suo prossimo film lo vedrà collaborare con la star di Capitan America Chris Evans per una selvaggia avventura natalizia intitolata Red One.

Il film era stato annunciato da Netflix per la fine del 2023, ma al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale e a questo punto è molto probabile un rinvio al 2024.