The Rock, la figlia non crede che il padre sia in Oceania: l'esilarante e dolcissimo video

La superstar Dwayne 'The Rock' Johnson, qualche ora fa eletto ancora una volta l'attore più pagato al mondo, è sicuramente fra le personalità di Hollywood più famose della Terra: sua figlia, però, continua a snobbarlo.

A lavoro contemporaneamente sui film di prossima uscita Jungle Cruise, Black Adam, Red Notice, un sequel di Hobbs & Shaw, un altro Jumanji e l'adattamento dei fumetti di Netflix Ball & Chain, tutti progetti in varie fasi di sviluppo, The Rock sembra essere in grado di fare qualsiasi cosa, tranne una: convincere sua figlia di aver interpretato di Maui, il co-protagonista del film d'animazione Disney Oceania.

Come praticamente ogni bambino della stessa età, anche la The Rock in miniatura è ossessionata da tutto ciò che è Disney e, ironia della sorte, una delle sue canzoni preferite è "You're Welcome", il brano cantato da suo padre nel 56esimo classico Disney diretto nel 2016 da Ron Clements e John Musker. Tuttavia, come dimostrato dal video che trovate in calce all'articolo, non ne vuole sapere di concedere la gloria al genitore, e rifiuta di credere che sia stato proprio il padre ad aver interpretato il famoso semidio del film.

Insomma, anche The Rock può fallire a quanto pare. Che amarezza, però!

Per altri approfondimenti ecco il trailer di Jungle Cruise, sfortunatamente rimandato al 2021.