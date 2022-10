The Rock festeggia 20 anni di carriera nel mondo del cinema: il video è emozionante

In un video pubblicato in queste ore sul suo account Instagram personale, Dwayne 'The Rock' Johnson ha festeggiato i 20 anni di carriera a Hollywood raccontando di un recente incontro di lavoro durante il quale il suo staff lo ha spiazzato con una celebrazione a sorpresa.

L'emozionante video è disponibile in calce all'articolo, con The Rock ha scritto: "Porca puttana, questa sorpresa mi ha davvero costretto a mettermi seduto e a prendermi un momento per ripensare al viaggio che ho fatto. 20 anni fa, quando sono arrivato per la prima volta a Hollywood, tutti gli 'esperti' mi hanno detto che per avere successo nel cinema avrei dovuto abbandonare il nome 'The Rock', che avrei dovuto smettere di andare in palestra e che avrei dovuto perdere peso - e, come prima cosa, che non avrei dovuto mai e poi mai continuare a parlare dei miei anni nel wrestling professionistico. Mi è stato detto letteralmente: 'Se vuoi farcela a Hollywood, devi comportarti come tutti gli altri'. Non ho mai seguito quei consigli, certo che se avessi fallito lo avrei fatto rimanendo me stesso. Venti anni dopo, eccomi qui che sto dicendo 'porca puttana' e che soprattutto sto dicendo... GRAZIE a tutti voi per aver rockeggiato con me per tutti questi anni. Vi voglio bene, ragazzi, e ricordate la cosa più importante che tutti possiamo essere: noi stessi."

Ricordiamo che The Rock prossimamente debutterà nel DCEU con il cinecomix Black Adam, in uscita dal 21 ottobre, mentre tra i film in uscita citiamo anche Red One di Prime Video, al fianco di Chris Evans e Kiernan Shipka.

Quali progetti con The Rock attendete di più, e soprattutto quali avete amato maggiormente negli ultimi vent'anni? Ditecelo nei commenti.