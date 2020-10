The Rock, un fan della WWE scolpisce una statua in suo onore: ecco le foto

Dwayne Johnson, conosciuto anche semplicemente come The Rock, è una delle star più apprezzate dal grande pubblico. Lo dimostrano i suoi record al box-office, a cominciare dalla sua comparsa nella saga di Fast & Furious per non parlare poi del successo ottenuto con gli ultimi capitoli di Jumanji, e i fan continuano a dedicargli il loro sostegno.

Uno di questi, l'artista James O'Neal, ha scolpito un'intera statua di The Rock nel legno e l'ha immortalata in ogni suo aspetto sulla propria pagina Instagram. Il perfetto omaggio all'ex-stella del wrestling da un fan sfegatato della WWE. Le foto mostrano persino il blocco di legno iniziale da cui poi O'Neal ha ricavato il prodotto completato. La statua raffigura The Rock con il pugno alzato in segno di vittoria. Da notare, poi, tutti i dettagli della statua, dalle vene in evidenza all'intaglio dei classici mutandoni del costume da lotta, fino agli stivali da combattimento. Nelle foto postate successivamente possiamo poi notare la colorazione finale.

I prossimi film di The Rock ad approdare nelle sale cinematografiche, tutti previsti per il 2021, saranno Jungle Cruise - inizialmente previsto per quest'anno ma rinviato a causa del COVID (al 20 luglio 2021), mentre attualmente si trova sul set di Red Notice in compagnia di Ryan Reynolds e Gal Gadot. Rimandato a data da destinarsi Black Adam, il film che lo vedrà esordire nel DC Extended Universe nel ruolo opposto a quello di Zachary Levi in Shazam!

Recentemente, The Rock si è schierato politicamente pubblicamente per la prima volta in vita sua, appoggiando la candidatura di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e vice presidente. "Come indipendente politico e centrista da tanti anni, in passato ho votato sia per i Democratici che per i Repubblicani. In queste cruciali elezioni, credo che Joe Biden e Kamala Harris siano le migliori scelte alla guida del nostro paese...".