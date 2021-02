The Rock, l'ex star del wrestling si allena: ecco il video del suo riscaldamento

Dwayne Johnson è una delle star più in forma di Hollywood e frequentemente pubblica sul suo account social i video in cui si rivolge ai fan ma difficilmente mostra i suoi allenamenti. L'attore ha pubblicato un nuovo filmato che mostra la sua fase di riscaldamento in palestra, di quello che inizialmente sembrava soltanto un blando allenamento.

Si tratta infatti di soli 45 secondi di riscaldamento ma davvero impressionanti. In passato The Rock aveva giustificato la sua decisione di non parlare di training e di palestre proprio perché molte di esse sono state chiuse in seguito alla pandemia di Coronavirus.

Johnson aveva dichiarato di essere 'sensibile ed empatico' nei confronti della difficile situazione di milioni di persone che sono costrette ad adattare i loro allenamenti alle limitazioni odierne.



Tuttavia The Rock negli ultimi mesi si è decisamente impegnato in palestra, in particolare per prepararsi al suo imminente ruolo di Black Adam nel DC Extended Universe. In precedenza Johnson aveva pubblicato un post in cui dimostrava che non stava certamente dimenticando il suo consueto allenamento alle gambe.

L'attore inoltre spiega ai suoi fan di attenersi ad una rigorosa dieta che tuttavia non gli impedisce di lasciarsi andare ogni tanto e proprio quei giorni Johnson è solito documentarli per divertirsi con i propri follower.

Nel frattempo Black Adam si avvia alla pre-produzione. Ricordiamo che Warner Bros. ha deciso di fare uscire i film contemporaneamente al cinema e in streaming nel 2021.

Per scoprire qualche curiosità in più su Dwayne Johnson potete leggere la nostra notizia sulle origini del nome The Rock, utilizzato soprattutto durante la sua carriera nel wrestling.