The Rock: tutti gli errori di A testa alta, uno dei primi film con Dwayne Johnson

Stasera in tv su Paramount a partire dalle 21:10 torna in onda A Testa Alta, uno dei primi film con protagonista Dwayne 'The Rock' Johnson e remake di Un duro per la legge di Phil Karlson.

Dopo la breve apparizione in La mummia - Il ritorno, The Rock, allora conosciuto principalmente per la sua carriera da wrestler nella WWE, dal 2002 realizzò tre film in tre anni come protagonista: Il re scorpione, spin-off de La mummia, Il tesoro dell'Amazzonia e appunto A testa alta. Quest'ultimo, non certo fra i migliori della filmografia di Dwayne Johnson, racchiude alcuni divertenti errori di messa in scena che non possono passare proprio inosservati.

Ad esempio, in ospedale si può vedere che Chris ha delle enormi cicatrici sullo stomaco e sul petto, che arrivano addirittura fino alla spalla destra. Quando Deni e Chris si tolgono le magliette alla stazione di polizia, Chris non ha più le sue cicatrici. Più avanti, le cicatrici sul petto e sullo stomaco di Chris scompaiono quando il protagonista sta scaricando della legna dal suo camion: alza la maglietta dopo aver indossato la cintura degli attrezzi e non ha cicatrici visibili.

Inoltre, quando Chris si ferma al casinò con un fucile nel suo camion, un cameraman si riflette nel suo parabrezza. Oppure, prima dell'attacco all'ufficio dello sceriffo, Jay accende la sua sigaretta due volte. Infine, uno degli errori più divertenti avviene nella scena in cui Deni e Chris si baciano in ufficio: entrambi si tolgono la maglietta, ma, verso la fine della scena, in un'inquadratura Deni la indossa di nuovo come per magia.

Avevate mai notato questi errori? Ditecelo nei commenti! In attesa di vederlo al cinema con il nuovo film Disney Jungle Cruise, insieme ad Emily Blunt, vi ricordiamo che The Rock tornerà prossimamente su Amazon col film natalizio Red One e su Netflix con l'action Red Notice, con Gal Gadot e Ryan Reynolds come co-protagonisti.