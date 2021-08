The Rock e Emily Blunt di nuovo insieme: dopo Jungle Cruise un detective movie!

Nuovo progetto per le star di Jungle Cruise Emily Blunt e Dwayne"The Rock" Johnson: i due faranno nuovamente squadra per portare sullo schermo Kate Warne, primo detective donna della Pinkerton Agency.

Emily Blunt e Dwayne Johnson si devono trovare davvero bene a lavorare insieme.

Dopo essere stati protagonisti del film Disney Jungle Cruise, i due attori hanno già in programma diverse reunion: non solo, infatti, li rivedremo nel film di supereroi Ball & Chain, ma adesso faranno di nuovo squadra per un lungometraggio prodotto dagli Amazon Studios che ha tutta l'aria di essere un adrenalinico detective movie, carico d'azione e avventura.

Blunt è infatti stata scelta per interpretare Kate Warne, una Sherlock Holmes in gonnella che però è esistita davvero, ed è riuscita a farsi strada in un campo dominato dagli uomini, creando un precedente per le donne nelle forze dell'ordine e cambiando per sempre il modo di fare dei detective, come ricorda Deadline.

Johnson questa volta sembra che non farà parte del cast, bensì parteciperà in qualità di produttore con la sua Seven Bucks Productions e i colleghi Hiram Garcia e Dany Garcia, ai quali si unirà anche la Blunt con la sua compagnia di produzione la Ledbury Productions, e lo sceneggiatore della pellicola, Gustin Nash (Youth in Revolt, Charlie Bartlett).