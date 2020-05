The Rock e Emily Blunt saranno una coppia di supereroi nel nuovo film Ball & Chain

Deadline riporta che Emily Blunt (Edge of Tomorrow; A Quiet Place Part II) e Dwayne The Rock Johnson (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Black Adam) si riuniranno per Ball & Chain, un nuovo cinecomic adattamento basato sull'omonima miniserie a fumetti del 1999.

La sceneggiatrice nominata all'Oscar Emily V. Gordon (The Big Sick; Little America) sta scrivendo la sceneggiatura, e molto probabilmente - sempre scendo quanto riferito da Deadline - il film sarà distribuito da Netflix: la sinossi del fumetto spiega che, dopo tre anni di un tumultuoso matrimonio, Edgar e Mallory Bulson hanno deciso di gettare la spugna e divorziare, ma quando un meteorite misterioso dona alla coppia delle energie extraterrestri, questi nuovi superpoteri potrebbero essere sufficienti a far ripartire il loro rapporto ... oppure no?

A complicare le cose il fatto che le loro nuove abilità funzionano soltanto quando i due si trovano vicini, e tutti questi elementi insieme sembrano il potenziale perfetto per una versione da commedia romantica con superpoteri di Hancock + Mr. & Mrs. Smith: voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Scott Lobdell, Ale Garza e Richard Bennett hanno scritto la miniserie originale, con tutti e quattro i numeri pubblicati tra novembre 1999 e febbraio 2000. Non si sa ancora quando potrebbe iniziare la produzione poiché Hollywood resta chiusa indefinitamente a causa della pandemia globale di coronavirus attualmente in corso, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al rinvio di Jungle Cruise e il trailer di Jungle Cruise.